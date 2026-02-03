Demoraron a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer 02-02-26, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos sobre Avenida Patagonia y calle Sarmiento de esta ciudad, demoraron a un joven realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.
Dicho
procedimiento lo concretaron cuando los mencionados logran visualizar en
inmediaciones del lugar antes mencionado a un joven a bordo de una motocicleta
-marca Honda, modelo Wave 110c.c- realizando maniobras peligrosas poniendo en
riesgo su vida y la de terceros, por lo que se procedió a la identificación y
posterior demora de este joven mayor de edad, quien no supo justificar su
accionar.
Al respecto, el demorado fue trasladados hasta la citada dependencia policial a fin de continuar con los tramites de rigor.