San Luis del Palmar: Tras allanamiento secuestran partes de una moto de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 03-02-26, personal de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar junto a su brigada investigativa y el Área de investigación de la Unidad Regional I, con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco del Legajo en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestrando finalmente partes de una motocicleta.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre las calles Berón de Astrada y Buenos Aires, de esa localidad, lugar donde procedieron al secuestro de varias partes de una motocicleta, como ser: un cuadro de motocicleta, dos rueda -rodado 18 y rodado 21-, asiento, cadena de transmisión, caño de escape, manubrio, tanque de combustible, correspondientes a una motocicleta -marca Honda, modelo XR 250c.c-, la cual era requerida por el legajo que se encuentra en trámite.
Por tal motivo, los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la justicia, continuándose además con las diligencias de rigor.