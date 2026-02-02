Detienen a un joven y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 02-02-26, personal del Grupo de Intervención Rápida, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de calles Alberdi y Alto verde, dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- habrían aparentemente cometido un hecho delictivo.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje, lograron
por calles Hernán Cortéz y Chascomús divisan una motocicleta con similares
características al igual que sus ocupantes, por lo que estos al notar la
presencia policial se dan, dejando la motocicleta abandonada en la vía pública,
y se inicia un seguimiento de a pie llevando a cabo así la aprehensión de uno
de ellos, tratándose de un joven mayor de edad.
Al respecto, el aprehendió y la motocicleta fueron hacia la Comisaria jurisdiccional, para continuar con los trámites de rigor correspondientes.