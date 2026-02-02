Demoraron a dos jóvenes que protagonizaron una riña en plena calle

Efectivos dependientes del Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 02-02-26, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral 911, que aparentemente se estaría produciendo una riña en inmediaciones de calles Combate de Los Pozos y Milán.
Por tal motivo y con la premura del caso, los
mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora y
posterior identificación de dos jóvenes de 19 y 23 años de edad, quienes serían
los participantes de la riña.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.