Dos demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 10:30 horas por inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Ibera, donde observaron a un hombre visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía publica y los domicilios de la zona, por lo que fue demorado, tratándose de un mayor de 31 años de edad, alias “perla”.
Posteriormente, cerca de las 12:30 horas, los mencionados efectivos identificaron y demoraron a una persona -quien se autopersive mujer- de 31 años de edad, y se encontraba en inmediaciones de calle Viedma, lugar donde se hallaba ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.