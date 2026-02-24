martes, 24 de febrero de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos

Hoy 24-02-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos lograron en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 10:30 horas por inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Ibera, donde observaron a un hombre visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía publica y los domicilios de la zona, por lo que fue demorado, tratándose de un mayor de 31 años de edad, alias “perla”.

Posteriormente, cerca de las 12:30 horas, los mencionados efectivos identificaron y demoraron a una persona -quien se autopersive mujer- de 31 años de edad, y se encontraba en inmediaciones de calle Viedma, lugar donde se hallaba ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.