Incautan más de 30 toneladas de soja a granel que eran transportadas sin la documentación correspondiente

Sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1.232, los efectivos de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó", detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que se desplazaba desde Santiago del Estero con destino a la provincia de Misiones.
Durante la inspección documentológica, los gendarmes detectaron que el conductor exhibió una carta de porte donde constaba el transporte de girasol pero que no coincidía con la mercadería transportada.
Inmediatamente, los uniformados pudieron constatar que se trataba de soja a granel, con un peso total de 30.200 kilos valuada en 11.778.000 pesos argentinos.
Finalmente, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Federal de Corrientes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A), la totalidad de la mercadería incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para prosecución de las actuaciones en infracción a la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario.