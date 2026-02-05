Fuerte patrullaje de la Policía en todos los barrios de nuestra ciudad

MARCADA PRESENCIA EN LAS CALLES
Desde la jornada de ayer y en lo
sucesivo dieron inicio una serie intensiva de patrullajes en el marco integral
de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y
la Jefatura de Policía, donde efectivos policiales de diversas dependencias y
de los grupos especiales, realizaron una marcada presencia en distintos barrios
de nuestra capital y en zonas sensibles en diferentes horarios logrando además
la demora de varias personas.
Teniendo en cuenta que las
diversas tareas de prevención realizadas por la Policía de Corrientes, se están
acentuando aún más los operativos de contralor de vehículos e identificación de
personas en puntos de control fijos y móviles haciendo foco en los barrios
denominados sensibles, logrando de esta forma una marcada presencia policial en
las calles, teniendo en cuenta los cerca de 107, barrios con los que cuenta
nuestra capital
Dichos operativos, se llevaron a
cabo en los horarios rotativos tanto en la mañana tarde y noche y dejó como
saldo la demora de personas y el secuestro de distintos vehículos que no se
encontraban en condiciones de circular o sin documentaciones que acrediten su
origen.
Por lo que de esta manera se aplicara esta metodología de trabajo preventivo en conjunto con las diversas dependencias.