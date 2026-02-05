jueves, 5 de febrero de 2026

Demoran a un hombre tras millonario robo en Bella Vista

VARIOS ALLANAMIENTOS

En la jornada de ayer 04-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido en Bella Vista, tras diligenciar órdenes de allanamientos, hallaron y secuestraron tres teléfonos celulares, además demoraron al presunto autor.

Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar cinco órdenes de allanamientos para lo cual contaron con la colaboración de personal de la Comisaría Segunda de Bella Vista, PRIAR Bella Vista, GTO de Goya, GTO de Saladas y Comisaría de la Mujer y el Menor de Bella Vista, lo que posibilito en ese marco, demorar al presunto autor del hecho delictivo, tratándose de un hombre mayor de edad, además hallar y secuestrar tres teléfono celulares de diferentes marcas y modelos. 

Cabe mencionar que dichos allanamientos contaron con la presencia del Sr. Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; el Director General de Coordinación e Interior, Comisario General Héctor Daniel Gauna, y con el Directo de la Unidad Regional IIº de Goya Comisario Mayor Valentin Morales.

Al respecto, el demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor en la Comisaría 1ra de Bella Vista.