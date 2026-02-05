Demoran a un hombre tras millonario robo en Bella Vista

VARIOS ALLANAMIENTOS
En la jornada de ayer 04-02-26,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, en el
marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad
fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido en Bella Vista,
tras diligenciar órdenes de allanamientos, hallaron y secuestraron tres
teléfonos celulares, además demoraron al presunto autor.
Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar cinco órdenes de allanamientos para lo cual contaron con la colaboración de personal de la Comisaría Segunda de Bella Vista, PRIAR Bella Vista, GTO de Goya, GTO de Saladas y Comisaría de la Mujer y el Menor de Bella Vista, lo que posibilito en ese marco, demorar al presunto autor del hecho delictivo, tratándose de un hombre mayor de edad, además hallar y secuestrar tres teléfono celulares de diferentes marcas y modelos.
Cabe mencionar que dichos
allanamientos contaron con la presencia del Sr. Subjefe de Policía, Comisario
General Walter Dario Aceval; el Director General de Coordinación e Interior,
Comisario General Héctor Daniel Gauna, y con el Directo de la Unidad Regional
IIº de Goya Comisario Mayor Valentin Morales.
Al respecto, el demorado y los
elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, continuándose con las diligencias de rigor en la Comisaría 1ra
de Bella Vista.