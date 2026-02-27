Goya: En operativos de contralor la Policía secuestró dos motos sin papeles

En horas de la madrugada de hoy 27-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Goya, llevaron adelante recorridas de prevención e identificación de personas en distintos sectores que comprenden su jurisdicción administrativa, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de dos motocicletas por falta de documentaciones.
Dichos rodados eran conducidos por un menor de 15 y un mayor de 23 años, tratándose de una marca Appia y otra marca Honda.
Ambas motocicletas, fueron trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.