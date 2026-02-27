Demoran a un joven por merodeo

En horas de la tarde de hoy 27-02-2026 efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención en inmediaciones de Avenida Sarmiento y calle Ibera observaron a un joven merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública. Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo tratándose de un joven de 25 años de edad quien no supo justificar su permanencia en la zona.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaría jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.