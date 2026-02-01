Goya: La Policía detuvo a dos hombres con cueros y herramientas de una faena ilegal

Al revisar el rodado, se hallaron cueros vacunos, restos de faena, un cuchillo y una cabeza de animal bovino, manifestando los demorados haber faenado un animal y trasladado la carne hacia el barrio Estación de Santa Lucía, departamento Lavalle.
Puesta la situación en conocimiento del fiscal en turno, se dispuso iniciar actuaciones judiciales de oficio por supuesta infracción al artículo 206 del C.P.A. en flagrancia, procediéndose a la aprehensión de dos hombres mayores de edad y al secuestro de la camioneta y demás elementos vinculados al hecho.
Todo fue trasladado a la unidad especial para continuar con los trámites de rigor, dándose intervención además a la Policía Rural de Lavalle para controles en las carnicerías de esa localidad.