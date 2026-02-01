Policías hallaron un Torito robado en General Paz

El procedimiento se dio tras una denuncia por abigeato . Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, luego de varias diligencias investigativas, entrevistas a vecinos y recorridas por la zona, logró ubicar un animal bovino categoría torito, pelaje colorado, de unos dos años de edad, en un campo abierto ubicado en inmediaciones del paraje Punta Grande, atado a un árbol y a la espera de un destino incierto, dentro de la misma jurisdicción.
El semoviente coincidía con las características del denunciado y no presentaba lesiones visibles. Puesto en conocimiento el damnificado, este reconoció el animal como de su propiedad por rasgos zootécnicos particulares.
El bovino fue resguardado conforme a protocolo, quedando el procedimiento a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose la investigación para determinar responsabilidades penales.