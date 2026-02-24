Goya: Secuestraron carne no apta para el consumo

Personal Policial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya y Personal de Bromatología de esa ciudad, dentro del contexto del “Plan Integral de Seguridad Integral y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías”, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia, en horas de la tarde de ayer 23-02-26, realizaron el control de una carnicería de esa ciudad.
En este contexto, hallaron y decomisaron poco más de 1590 kg de productos cárnicos, en mal estado y no apto para consumo humano, por lo que se dio intervención a la autoridad fiscal en turno, iniciando actuaciones de oficio por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.
Posteriormente, se realizó la desnaturalización mediante la incineración de la carne mencionada precedentemente.