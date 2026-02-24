Ituzaingó: Demoran a un motociclista que intentaba robar cables del alumbrado público

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 15.00 horas, cuando verificaron que por calles N°7 y H del Barrio General San Martín de la ciudad de Ituzaingó, en inmediaciones de zona de costanera, una persona se encontraba sustrayendo cables del alumbrado público.
En ese marco y con las características aportadas, tras un rastrillaje logran localizar a esta persona de 24 años de edad a bordo de una motocicleta de 110c.c., hallando entre sus pertenencias dos rollos de cables y trozos, el cual no pudo justificar fehacientemente su propiedad ni procedencia, siendo de similares las características a las del alumbrado público, así mismo a escasos metros, se encontró guantes aislantes, buscapolo, arma blanca, procediendo al secuestro y la demora de esta persona.
La persona demorada y lo secuestrado preventivamente fueron trasladados a la citada Comisaría de distrito, donde se prosigue con los trámites del caso.