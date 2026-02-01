Goya: La Policía secuestró carne ilegal en una Pollería

El 30 de enero de 2026, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Goya, que se encontraba de franco, detectó sobre calle Piragine Niveyro —a metros de la Comisaría 4ª— la descarga de carne vacuna desde una camioneta Toyota Hilux hacia un domicilio particular. En el lugar funciona un comercio habilitado como “Susi Pollería”, propiedad de Andrés Azcona, por lo que se dio inmediato aviso al oficial de servicio y a la Fiscalía Rural de Goya, a cargo del Dr. Omar Cáceres, iniciándose actuaciones por infracción al art. 206 del Código Penal Argentino.
Con orden judicial de allanamiento y secuestro N° 18, emanada del OFIJU Goya, se diligenció el procedimiento en horas de la tarde, arrojando resultado positivo, con el secuestro de un cuarto de animal vacuno de aproximadamente 52 kg, trasladado a la U.E.S.R. y E. para las diligencias de rigor. No hubo personas privadas de su libertad y la causa continúa en el ámbito judicial correspondiente.