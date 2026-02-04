Intensos operativos de Seguridad Vial y de Seguridad Rural en el interior

Dichos operativos se realizan por Ruta Nacional Nº14 en el acceso de la Localidad Mocoreta, así también en el control de Guayquirarò -Esquina-, San Borjita -en el límite de la Provincia de Misiones-, los mismos lo efectúan de manera fija con el fin intensificar el trabajo de prevención y seguridad tanto en materia de seguridad vial, controlando los vehículos e identificando a sus ocupantes, como otros hechos que se relacionen con el abigeato, controlando el movimiento de ganados entre otros.
Mismo accionar se lleva a cabo por Ruta Provincial N.º 12 en la localidad de Ramada Paso, donde realizan los controles el personal de esa dependencia conjuntamente con el personal PRIAR de San Luis del Palmar.