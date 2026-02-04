Curuzú Cuatiá: Joven motociclista murió tras chocar contra un camión en Ruta Nacional 119

En horas de la noche de ayer 03-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Curuzú Cuatiá, tomaron conocimiento que por Ruta 119 a la altura del Kilometro 36, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas que se tratan de esclarecer colisionaron un camión y una motocicleta, produciéndose el deceso del conductor del rodado menor.
Según las primeras
averiguaciones, el siniestro se habría registrado cerca de las 21:00 horas y
tuvo como protagonista a un camión -marca Iveco- conducido por un hombre de 22
años de edad, y una motocicleta -marca Yamaha 1100c.c- guiada por un hombre -apellido
Elías- de 23 años de edad- quien lamentablemente habría fallecido en el lugar.
Al respecto, en el lugar se
realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal
interviniente, en tanto, en la citada Comisaría se prosigue con los trámites
del caso.