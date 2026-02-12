Joven adicto incendió una precaria casilla en Goya

Un grave hecho se registró ayer en el barrio Francisco Primero de la ciudad de Goya. Un joven ingresó por la fuerza a una casilla, se robó las pocas pertenencias que había y prendió fuego un colchón que se encontraba en el interior.
Según relataron vecinos, el
sujeto momentos antes se encontraba en la zona intentando vender una planchita
y un secador de cabello.
Testigos indicaron además que aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia, de acuerdo a lo informado por Juan Cruz Velásquez, nuestro periodista en la segunda ciudad de la Provincia.
Fuente: www.radiodos.com.ar