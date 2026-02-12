jueves, 12 de febrero de 2026

Joven adicto incendió una precaria casilla en Goya

Un grave hecho se registró ayer en el barrio Francisco Primero de la ciudad de Goya. Un joven ingresó por la fuerza a una casilla, se robó las pocas pertenencias que había y prendió fuego un colchón que se encontraba en el interior.

Según relataron vecinos, el sujeto momentos antes se encontraba en la zona intentando vender una planchita y un secador de cabello.

Testigos indicaron además que aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia, de acuerdo a lo informado por Juan Cruz Velásquez, nuestro periodista en la segunda ciudad de la Provincia. 

Fuente: www.radiodos.com.ar