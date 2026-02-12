jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía recuperó un inflable recientemente sustraído

En la jornada de ayer 11-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un inflable recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 19:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un inflable, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciar un intenso trabajo de investigación, logrando entre los pasillos de calle Cartagena al Nº4100 de esta Ciudad recuperar el elemento sustraído.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.