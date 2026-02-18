La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 17-02-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven por merodeo.
El procedimiento se concreto pasadas las 17:00 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles Vargas Gómez y Rio Negro, donde visualizaron e identificaron a un joven de 21 años de edad, quien se encontraba observando el interior de los domicilios de la zona y al no poder justificar su presencia ni accionar, fue demorado, además, en las primeras averiguaciones, resulto registrar antecedentes policiales.
El joven fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.