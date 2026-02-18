Desde la Policía de Corrientes informan que el 911 funciona normalmente

Es por ello, ante una publicación realizada en una página de Facebook en donde refleja reclamo de una persona por no poder realizar una comunicación con el sistema de emergencias en nuestra capital.
A manera aclaratoria, ante el desconocimiento de la correcta utilización se informa que, para comunicarse de forma correcta y rápida al 911, la persona que se comunica deberá hacerlo mediante una llamada tradicional, marcando en el teléfono las siglas 911, pero aclarando que desde la aplicación de whatsapp no pueden realizarse ese tipo de llamados por el tipo de sistema de comunicación que utiliza dicha aplicación (mediante datos de internet).
Cabe recordar que, el Sistema integral de Seguridad - Emergencias 911, de la Policía de Corrientes, cumple con la función principal de atender de manera centralizada las emergencias de la sociedad y coordinando las respuestas con los recursos disponibles de manera inmediata, apoyado por las centenares de cámaras de última generación ubicadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad que trabajan en conjunto y en simultáneo, que vincula dichas cámaras con el edificio principal del 911 donde se encuentran los equipos y personal capacitado las 24 horas.