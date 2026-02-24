La Policía detuvo a un hombre vinculado a un hecho que se investiga

Ayer 23-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, realizaron distintos trabajos investigativos en relación a un legajo judicial en trámite, logrando la detención de un hombre.
El procedimiento tuvo lugar sobre calle Chile entre las calles Necochea y Las Heras, donde luego de amplias tareas investigativas de búsqueda y rastrillajes, los llevo a posibilitar la detención de un hombre de 48 años de edad, presuntamente vinculado al hecho.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.