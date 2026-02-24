Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

El hecho habría ocurrido en horas de la tarde por calle Alcorta S/N, donde según lo manifestado por dos hombres mayores de edad -, habrían sido víctima de la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- luego de darse a la fuga tras ser agredido por un grupo de personas.
Al respecto, los mencionados efectivos llevaron adelante tareas investigativas, logrando en cercanías al Asentamiento del Bº Dr. Montaña, visualizar a una persona a bordo de un rodado con similares características y quien, al notar la presencia policial, abandona el mismo en la vía pública, perdiéndose de vista, por lo que se procedió al secuestro de la misma, la cual, tras las correspondientes averiguaciones resulto ser la sustraída.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.