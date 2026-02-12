La Policía recuperó dos equinos robados en Virasoro

Personal de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro en colaboración con la unidad fiscal intervente, en el marco de una causa por supuesto abigeato, en la mañana de hoy 12-02-26 lograron recuperar dos animales equinos denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos tras intensas
tareas investigativas y rastrillajes realizados en distintos sectores por los Barrios
Narciso Vega, Cesáreo Navajas y el campo Villa Corina, lograron hallar ocultos
en una zona de monte los dos animales equinos -yeguas-, denunciados como
sustraídos.
Al respecto, los animales fueron trasladados a la citada dependencia
policial a fin de continuar con las diligencias de rigor, con conocimiento de
la unidad fiscal interviniente.