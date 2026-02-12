jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía realizó controles en carnicerías de San Luis del Palmar

En la jornada del pasado 10-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, llevo adelante controles en distintas carnicerías de la localidad.

Dichos controles dieron inicio alrededor de las 18:30 horas, logrando el control de un total de cuatro carnicerías, controlando las condiciones de almacenamiento y las documentaciones correspondientes de los mismos.

Cabe señalar, que los mismos finalizaron con total normalidad y sin novedades o irregularidades en dichos locales.