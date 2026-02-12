La Policía realizó controles en carnicerías de San Luis del Palmar

En la jornada del pasado 10-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, llevo adelante controles en distintas carnicerías de la localidad.
Dichos controles dieron inicio alrededor de las 18:30 horas, logrando el
control de un total de cuatro carnicerías, controlando las condiciones de
almacenamiento y las documentaciones correspondientes de los mismos.
Cabe señalar, que los mismos finalizaron con total normalidad y sin novedades o irregularidades en dichos locales.