La Policía recuperó elementos robados de un comercio

El procedimiento lo
realizaron pasadas las 10:00 horas, luego de tomar conocimiento de la
sustracción de una batería dos packs de gaseosas de un local comercial, por lo
que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un
intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por la zona, logrando
hallar y recuperar una batería -marca Bernal, Max 14 Volts-, un pack de 6
botellas -sabor Cola- y un Pack de 6 botellas -sabor Naranja- , ambos de marca
Penty, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.
Lo recuperado fue puesto
a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.