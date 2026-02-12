jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía recuperó elementos robados de un comercio

En la jornada de ayer 11-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron hallar y recuperar una Batería y dos packs de gaseosas que habrían sido sustraídos.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 10:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una batería dos packs de gaseosas de un local comercial, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar una batería -marca Bernal, Max 14 Volts-, un pack de 6 botellas -sabor Cola- y un Pack de 6 botellas -sabor Naranja- , ambos de marca Penty, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.