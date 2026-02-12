La Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento lo
realizaron pasadas las 22:00 horas, luego de tomar conocimiento de la
sustracción de una bicicleta -marca SLP, 10 PRO-, por lo que de forma inmediata
los mencionados efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación,
logrando en inmediaciones de la Plaza Dr. Manuel F. Mantilla, del Barrio Industrial
hablar a una persona que tenia en su poder dicha bicicleta, quien justifico que
la había adquirido recientemente por la Aplicación de Marketplace, y que poseía
las comprobantes de la compra, por ello se procedió al secuestro del rodado.
Al respecto, la bicicleta fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.