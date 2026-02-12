jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 10-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Decimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron finalmente recuperar una bicicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 22:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP, 10 PRO-, por lo que de forma inmediata los mencionados efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando en inmediaciones de la Plaza Dr. Manuel F. Mantilla, del Barrio Industrial hablar a una persona que tenia en su poder dicha bicicleta, quien justifico que la había adquirido recientemente por la Aplicación de Marketplace, y que poseía las comprobantes de la compra, por ello se procedió al secuestro del rodado.

Al respecto, la bicicleta fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden. 