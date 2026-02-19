La Policía recuperó elementos robados de un automóvil, hay dos demorados

El procedimiento lo concretaron cerca de las 06:30 horas, en circunstancias en que los mencionados policías transitaban por la intersección de calles Lanaris y Remedio de Escalada, donde observaron a dos sujetos que transportaban varios elementos, quienes al notar la presencia policial, arrojaron los objetos en un descampado e intentaron darse a la fuga, por lo que de inmediato se inició un seguimiento, logrando a pocos metros la demora e identificación de los mismos, tratándose de dos hombres mayores de edad.
Cabe mencionar que se procedió al secuestro de los elementos abandonados: una sombrilla, un palo de hockey, una caja de herramientas, dos sogas, documentaciones varias y otros elementos, los cuales tras las primeras averiguaciones habrían sido sustraídos de vehículo -marca Renault, modelo Sandero-, que se encontraba estacionado en la vía pública.
Al respecto, los demorados juntos a los secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.