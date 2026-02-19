jueves, 19 de febrero de 2026

La Policía recuperó elementos robados de un automóvil, hay dos demorados

En la madrugada de hoy 19-02-26, personal policial de la Comisaría Vigésimo Cuarta Urbana, momentos en que se encontraban realizando recorridas en el ámbito de su jurisdicción, recupero elementos que aparentemente habrían sido sustraídos de un automóvil y demoro a los presuntos autores del hecho delictivo.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 06:30 horas, en circunstancias en que los mencionados policías transitaban por la intersección de calles Lanaris y Remedio de Escalada, donde observaron a dos sujetos que transportaban varios elementos, quienes al notar la presencia policial, arrojaron los objetos en un descampado e intentaron darse a la fuga, por lo que de inmediato se inició un seguimiento, logrando a pocos metros la demora e identificación de los mismos, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Cabe mencionar que se procedió al secuestro de los elementos abandonados: una sombrilla, un palo de hockey, una caja de herramientas, dos sogas, documentaciones varias y otros elementos, los cuales tras las primeras averiguaciones habrían sido sustraídos de vehículo -marca Renault, modelo Sandero-, que se encontraba estacionado en la vía pública.

Al respecto, los demorados juntos a los secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.