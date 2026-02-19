Caá Catí: La Policía desbarató una banda de cuatreros que vendía carne en carnicerías propias

El trabajo
investigativo, coordinado por la fiscal Dra. María Lucrecia Troia Quirch (UFUF I), permitió concretar entre el 18 y 19 de febrero tres órdenes de allanamiento dispuestas por la jueza de Garantías Dra. María Cristina Sánchez. Los procedimientos se realizaron en dos carnicerías y un domicilio particular, todos vinculados a la causa.
Durante los operativos se secuestraron distintos cortes cárnicos, elementos de faena y dos vehículos presuntamente utilizados en la maniobra: una Toyota Hilux color champagne y otra Toyota Hilux blanca Además, fue detenido un hombre de apellido Báez, de 34 años, oriundo de Caa Catí, señalado como principal involucrado.
Desde la fuerza destacaron el profesionalismo y la labor coordinada del equipo de investigación, cuya tarea permitió reunir pruebas clave y avanzar en el esclarecimiento del hecho. La causa continúa bajo intervención judicial.