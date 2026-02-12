La Policía secuestró cinco plantas de marihuana en una vivienda de San Luis del Palmar

El procedimiento, lo
llevaron a cabo luego de diversas tareas investigativas, lo que posibilito a
los mencionados efectivos diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio
ubicado en inmediaciones del Barrio Soberanía Nacional de esa localidad, lugar
donde se hallaron 5 plantas que presumiblemente serian cannabis sativa; es por
ello, que bajo las formalidades legales procedieron al secuestró de las mismas,
es por ello que se solicitó la colaboración de la Dirección de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado - Ensenada Grande, quienes tras realizar el correspondiente
test, arrojo positivo para Marihuana .
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, continuándose en la citada dependencia policial las diligenciar de rigor.