jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía secuestró cinco plantas de marihuana en una vivienda de San Luis del Palmar

En horas de la mañana de hoy 12-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron tras diligenciar un allanamiento, el secuestro de plantas de Marihuana, los cuales se encontraban en el interior del patio de un domicilio.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de diversas tareas investigativas, lo que posibilito a los mencionados efectivos diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones del Barrio Soberanía Nacional de esa localidad, lugar donde se hallaron 5 plantas que presumiblemente serian cannabis sativa; es por ello, que bajo las formalidades legales procedieron al secuestró de las mismas, es por ello que se solicitó la colaboración de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado - Ensenada Grande, quienes tras realizar el correspondiente test, arrojo positivo para Marihuana .

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, continuándose en la citada dependencia policial las diligenciar de rigor.