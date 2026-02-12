La Policía recuperó una desmalezadora robada

En horas de la mañana de hoy 12-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Decimo Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una maquina desmalezadora recientemente sustraída.
El procedimiento lo
realizaron luego de tomar conocimiento por vecinos del Barrio 500 viviendas que
personas desconocidas sustrajeron del interior de un predio una maquina
desmalezadora, por lo que ante tal circunstancia y con la premura del caso los mencionados
efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación y patrullajes por la
zona, logrando por calles Las Margaritas y Caa Caty en un descampado localizar
y recuperar el elemento sustraído.
Lo recuperado fue puesto
a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.