La policía secuestro una carpa de dudosa procedencia

Efectivos policiales
pertenecientes del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la madrugada de hoy
05-02-26, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de
ilícitos, secuestraron una carpa de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron
cuando los mencionados efectivos se cuándo por inmediaciones de Necochea y Blas
Benjamín de la Vega, divisan a un sujeto que llevaba consigo una carpa, quien,
al notar la presencia, se da a la fuga arrojando dicho elemento a la vía
pública, por lo que se procedió al secuestro preventivo de una carpa, la cual
según las primeras averiguaciones aparentemente habría sido sustraída momentos
antes.
Al respecto, lo secuestrado fue trasladado hasta la Comisaria Segunda Urbana a fin de continuar con los tramites de rigor.