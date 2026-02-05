jueves, 5 de febrero de 2026

La policía secuestro una carpa de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la madrugada de hoy 05-02-26, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos, secuestraron una carpa de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cuando los mencionados efectivos se cuándo por inmediaciones de Necochea y Blas Benjamín de la Vega, divisan a un sujeto que llevaba consigo una carpa, quien, al notar la presencia, se da a la fuga arrojando dicho elemento a la vía pública, por lo que se procedió al secuestro preventivo de una carpa, la cual según las primeras averiguaciones aparentemente habría sido sustraída momentos antes.

Al respecto, lo secuestrado fue trasladado hasta la Comisaria Segunda Urbana a fin de continuar con los tramites de rigor.