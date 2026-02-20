Mocoretá: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Mocoretá, en colaboración con la Unidad Fiscal Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo de bicicleta- registrado días atrás.
Por ello, los mencionados efectivos lograron finalmente recuperar el rodado denunciado como sustraído, así también demorar a uno de los presuntos autores.
Al respecto, el demorado junto a la bicicleta secuestrada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.