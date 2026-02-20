La Policía desbarató un kiosco de drogas en el Barrio Dr. Montaña: Hay tres personas demoradas

En la tarde de hoy 20-02-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado tras llevar adelante tareas investigativas, y al diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Dr. Montaña, lograron secuestrar bochitas de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares entre otros elementos. Por el hecho además aprehendieron a tres personas mayores de edad.
El procedimiento, lo concretaron más precisamente por Avenida Larrea y calle Juan Armando Guidibono, en forma conjunta y coordinada con personal del grupo especial PAR, logrando en el lugar hallar y secuestrar un total de 102 envoltorios de polietilenos, los cuales contenían en su interior sustancia blanquecina y según las tes orientativo realizado arrojo positivo para cocaína, además dinero en efectivo, y 15 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, tijeras y recortes. En el lugar se aprehendió a una mujer y dos hombres -mayores de edad-
Las personas aprehendidas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.