domingo, 1 de febrero de 2026

Paso de la Patria: La Policía recuperó una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 01-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Paso de la Patria, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 05:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110cc- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar dicha motocicleta recientemente sustraída, la cual fue abandonada en las inmediaciones a una zona conocida como La Tosquera.

La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.