Santa Rosa: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una bicicleta, medias, tenazas, y cintas
métricas de trabajo de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un
amplio rastrillaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar
todos los elementos recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 16 años de edad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.