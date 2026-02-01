domingo, 1 de febrero de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

En la jornada de ayer 31-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Rosa, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar varios elementos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta, medias, tenazas, y cintas métricas de trabajo de un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio rastrillaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar todos los elementos recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 16 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.