martes, 3 de febrero de 2026

Paso de los Libres: La Policía recupéró una moto recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 03-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 02:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y patrullajes por distintas zonas, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar en inmediaciones del Barrio Luján de esa Ciudad la motocicleta recientemente sustraída.

Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.