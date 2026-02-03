Paso de los Libres: La Policía recupéró una moto recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 03-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron pasadas las 02:30
horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca
Honda modelo Wave 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por
ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un
intenso trabajo de investigación y patrullajes por distintas zonas, logrando a
los pocos minutos hallar y recuperar en inmediaciones del Barrio Luján de esa Ciudad
la motocicleta recientemente sustraída.
Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.