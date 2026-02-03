Lucha contra el abigeato en Amado Bompland: La Policía secuestró 400 kg. de carne, hay un demorado

Dicho procedimiento lo concretaron luego de tomar
conocimiento de un supuesto abigeato en un predio lindero a una forestación,
ubicado hacia el fondo de la localidad, lugar donde los efectivos policiales
sorprendieron a cuatro hombres faenando animales, quienes se dieron a la fuga,
mientras que uno fue aprehendido, tratándose de un joven de 20 años de edad,
además se procedió al secuestro de un cuchillo, una sierra -tipo carnicera-, una
soga, dos teléfonos celulares y dos novillitos faenados de aproximado de 400
kilos de carne,.
Al respecto, el aprehendido junto a los secuestrado
fue puesto a disposición de las autoridades competentes, siendo trasladados
hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de
rigor.