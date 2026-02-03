martes, 3 de febrero de 2026

Lucha contra el abigeato en Amado Bompland: La Policía secuestró 400 kg. de carne, hay un demorado

En la noche de ayer 02-02-26, alrededor de las 21:00 horas, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Amado Bonpland, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, aprehendieron a un joven y secuestraron alrededor de 400 kilos de productos cárnicos, y varios elementos de faena, además aprehendieron a un joven.

Dicho procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de un supuesto abigeato en un predio lindero a una forestación, ubicado hacia el fondo de la localidad, lugar donde los efectivos policiales sorprendieron a cuatro hombres faenando animales, quienes se dieron a la fuga, mientras que uno fue aprehendido, tratándose de un joven de 20 años de edad, además se procedió al secuestro de un cuchillo, una sierra -tipo carnicera-, una soga, dos teléfonos celulares y dos novillitos faenados de aproximado de 400 kilos de carne,.

Al respecto, el aprehendido junto a los secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.