Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 13.30 horas, encontrándose de recorridas por inmediaciones de Avenida Garay casi Gutnisky, divisan a un sujeto a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave- circulando de manera sigilosa y al notar la presencia policial, acelera la marcha ingresando por calle Garay, iniciándose un seguimiento controlado hasta que en un determinado momento, esta persona arroja el rodado en un zanjón, y huye de a pie entre los pastizales, procediendo al secuestro de la motocicleta.
Posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes, resulto que el rodado registraba pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría segunda urbana horas antes.
Al respecto, la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites del caso.