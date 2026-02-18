Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados recientemente

El procedimiento lo realizaron los citados policías, alrededor de las 06.00 horas, cuando fueron alertados por parte de una persona que habría observado movimientos extraños en un domicilio ubicado por calle Erick Martínez S/N de esta ciudad (detrás del cartodromo), y donde personas de identidad desconocida sustraían cosas y las subirían a un rodado.
Ante tal circunstancia y con las características aportadas se dirigen de inmediato al lugar, tras un rápido despliegue y rastrillaje, logran hallar y recuperar un televisor, un ventilador, una termera con equipo de mate los cuales se presume que habrían sido abandonados por los presuntos autores, al verse cercado por los policías.
Las cosas recuperadas fueron traslados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.