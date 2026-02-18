miércoles, 18 de febrero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados recientemente

COMISARÍA PERICHON
En horas de la mañana de hoy 18-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Perichon tras ser alertados de un supuesto hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar lograron recuperar cosas que habrían sido sustraídos recientemente.

El procedimiento lo realizaron los citados policías, alrededor de las 06.00 horas, cuando fueron alertados por parte de una persona que habría observado movimientos extraños en un domicilio ubicado por calle Erick Martínez S/N de esta ciudad (detrás del cartodromo), y donde personas de identidad desconocida sustraían cosas y las subirían a un rodado.

Ante tal circunstancia y con las características aportadas se dirigen de inmediato al lugar, tras un rápido despliegue y rastrillaje, logran hallar y recuperar un televisor, un ventilador, una termera con equipo de mate los cuales se presume que habrían sido abandonados por los presuntos autores, al verse cercado por los policías.

Las cosas recuperadas fueron traslados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.