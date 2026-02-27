Recuperan elementos robados de una vivienda

En horas de la madrugada de hoy 27-02-26, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida -G.I.R.- en colaboración de sus pares de la Comisaría primera urbana, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una bicicleta y una bomba de agua recientemente sustraída y demoró al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento que de un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Bolívar entre Don Bosco y Pago Largo, habrían sustraído una bicicleta y una bomba de agua.
Tal es así, que los citados policías de forma inmediata intensificaron los trabajos de búsqueda y rastrillaje, logrando finalmente localizar y demorar al presunto autor del hecho, un joven de 26 años de edad, y en poder el mismo hallaron y recuperaron lo sustraído recientemente.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los trámites del caso.