Demoran a un joven por violentar un automóvil estacionado

El procedimiento lo realizaron pasadas las 23.30horas, cuando personal de la Comisaría décimo novena urbana, tomaron conocimiento que en inmediaciones de Avenida Maipú al 1000, un sujeto habría violentado un vehículo estacionado en la vía pública –marca Peugeot 207-, brindando las características del presunto autor del hecho.
En ese marco, y en colaboración de sus pares, personal del destacamento San Marcos, logró localizar y demorar a esta persona, tratándose de un sujeto de alias “pavoncito” –mayor de edad- sindicado como presunto autor del hecho.
El demorado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada comisaría, a fin de proseguir con los tramites del caso.