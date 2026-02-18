Santa Lucía: La Policía recuperó dos motocicletas recientemente sustraídas

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Santa Lucia junto a sus pares de la Comisaria de Distrito Cuarta de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a hechos delictivos que se investigan por -supuesto robo-, tras haber realizado amplias tareas investigativas logrando finalmente recuperar dos motocicletas que fueron denunciadas como sustraídas.
Luego de tomar conocimiento de los ilícitos ocurridos por calles Bartolome Mitre y Líbano de la localidad de Santa Lucia, los efectivos iniciaron distintos trabajos investigativos, lo que permitió hallar y recuperar dos motocicletas – marca Honda Wave 110cc.-, las cuales serian las denunciadas como sustraídas.
Los rodados recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.