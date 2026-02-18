Allanamientos en Curuzú Cuatiá: La Policía demoró a tres personas vinculados a varios hechos delictivos

En la jornada de hoy 18-02-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 1ra, 2da, Grupo Táctico Operacional – G.T.O.- y la División de Investigación Criminal de la localidad de Curuzú Cuatiá, de manera conjunta, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a diferentes hechos delictivos que se investigan, diligenciaron dos ordenes de allanamientos donde demoraron a un joven y detuvieron a dos personas.
Los distintos mandatos judiciales fueron diligenciados en viviendas ubicadas por calle las Heras de la citada ciudad, donde los efectivos procedieron a la detención de una mujer y un hombre – alias El Zurdo-, ambos de 31 años de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a ilícitos ocurridos recientemente, además, demoraron a un joven de 25 años de edad, para su correcta identificación.
Las personas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.