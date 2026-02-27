Tras allanamiento demoran a un joven y secuestran dispositivos tecnológicos vinculados a una causa judicial

Efectivos Policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en la mañana de hoy 27-02-26, en el marco de las investigaciones que llevan adelante en relaciona un legajo judicial en trámite con la colaboración de la Unidad Fiscal interviniente, tras el diligenciamiento de una orden de allanamiento, detuvieron a un joven y secuestraron varios dispositivos tecnológicos de interés a la causa.
El procedimiento, lo efectuaron en un domicilio ubicado sobre Avenida Wenceslao Domiguez y calle Pitágoras del Barrio Tambor de Tacuarí, lugar donde Procedieron a la detención de un joven de 23 años de edad, además del secuestro bajo las formalidades legales correspondientes de un teléfono celular -marca Motorola-, una tarjeta Micro SD -marca Sandisk de 8 GB- y un chip, los cuales guardián relación a la causa que se investiga.
Por tal motivo, el detenido junto a los secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, siendo todo puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras que, al respecto, se prosiguen con las diligencias y tramites del caso.