Demoran a un hombre que violentaba una motocicleta estacionada

En horas de la madrugada de hoy 27-02-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, mientras realizaban recorridas preventivas tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, informando que en inmediaciones de Av. La Paz y Av. Maipú, un hombre estaría forzando una motocicleta.
Ante ello, el personal policial se dirigió al lugar, logrando localizar en cercanías de calles Necochea entre Santa Rosa y Fragata Hércules, a un sujeto con similares características a las aportadas, quien tenía en su poder elementos que presuntamente habrían sido sustraídos del baúl de una motocicleta –marca Zanella ZB 110c.c.-, consistentes en un vaso metálico, una pinza y una bombilla.
En consecuencia, se procedió a la demora de esta persona, mayor de edad, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladado a la Comisaría Tercera urbana por razones de jurisdicción, a fin de continuar con los trámites que corresponden.