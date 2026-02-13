Tras allanamiento la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 13-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo, tras diligenciar una orden de allanamiento lograron secuestrar una motocicleta y la aprehensión del presunto autor del hecho.
Los distintos trabajos investigativos
desplegados llevaron a los policías a diligenciar una orden de allanamiento en
un inmueble ubicado en calles Morse y Yatay de esta ciudad, lugar donde procedieron
al secuestro de una motocicleta -marca Motomel modelo Blitz-, la cual habría
sido denunciada como sustraída y la aprehensión de un hombre de 29 años de
edad, quien seria el presunto autor del hecho que se investiga.
El aprehendido junto a la motocicleta fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.