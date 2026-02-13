Importante operativo Policial para los Carnavales de las localidades de 9 de Julio y Tabay

9 DE JULIO
La Policía
realizará un operativo de seguridad, en el marco de la celebración de los Carnavales
2026 – 9 de Julio – Corrientes.
Desde el
Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la
Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento
y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior;
la Unidad Regional II° Goya; la Comisaria de Distrito 9 de Julio, la Dirección
General de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se ha
dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones
por los “Carnavales 2026 – 9 de Julio - Corrientes”, que se llevará a cabo el día
SABADO 14 DE FEBRERO del año en curso; por la Avenida San Martin entre calles
Ignacio Ojeda y 25 de Mayo frente a la Plaza San Martin de dicha localidad, previéndose
una masiva concurrencia de personas, que llegarán por distintos medios
(vehículos, motocicletas, etc.)
Este Plan de
Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas
las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso
humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión
de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores y autoridades municipales, entre otras.
En este
sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este
evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos
accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento
que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del
caso.
Al respecto,
se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible
durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante
cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los
centros asistenciales.
Por tal
motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y
fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones
del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del
personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.
TABAY
La Policía
realizará un dispositivo de seguridad, con motivo de los Corsos - Tabay -
Corrientes 2026.
Desde el
Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la
Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento
y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior;
la Unidad Regional VII° Saladas; la Comisaria de Distrito Tabay, la Dirección General de Seguridad Vial, de la
Dirección de grupos especiales; se ha dispuesto un importante operativo de
seguridad, en el marco de las celebraciones por los Corsos -Tabay - Corrientes
2026, que se llevará a cabo los días SABADO 14 y DOMINGO 15 DE FEBRERO del año
en curso; en dicha localidad, previéndose una masiva concurrencia de personas,
que llegarán por distintos medios (vehículos, motocicletas, etc.).
Este Plan de
Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas
las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso
humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión
de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores y autoridades municipales, entre otras.
En este
sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este
evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos
accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento
que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del
caso.
Al respecto,
se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible
durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante
cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los
centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.