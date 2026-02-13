Tras allanamiento, secuestraron un camión, una moto, dos bicicletas y diversas motopartes

Los distintos trabajos investigativos
desplegados llevaron a los policías de forma conjunta y mancomunada con la
División P.A.R. a diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble ubicado
en calle Las Azaleas al Nº100 de esta ciudad, lugar donde procedieron al
secuestro de un camión -marca Mercedes Benz modelo 285-, una motocicleta -marca
Zanella modelo ZB 110cc-, dos bicicleta -una marca Top Mega- y otra marca SLP-,
varias moto partes: un motor, un cuadro de motocicleta, un escape cromado de
motocicleta -marca DMR-, un tablero de motocicleta, un tanque de combustible de
motocicleta, una pechera plástica de motocicleta, un plástico porta faro, un faro
trasero de motocicleta 110, un plástico cubre piernas de motocicleta 110,
elementos que serían de interés a la causa que se investiga.
Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.