viernes, 13 de febrero de 2026

Tras allanamiento, secuestraron un camión, una moto, dos bicicletas y diversas motopartes

En horas de la mañana del pasado 11-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un legajo judicial en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento lograron secuestrar un camión, una motocicleta, dos bicicletas y diversas moto partes que serían de interés.

Los distintos trabajos investigativos desplegados llevaron a los policías de forma conjunta y mancomunada con la División P.A.R. a diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en calle Las Azaleas al Nº100 de esta ciudad, lugar donde procedieron al secuestro de un camión -marca Mercedes Benz modelo 285-, una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110cc-, dos bicicleta -una marca Top Mega- y otra marca SLP-, varias moto partes: un motor, un cuadro de motocicleta, un escape cromado de motocicleta -marca DMR-, un tablero de motocicleta, un tanque de combustible de motocicleta, una pechera plástica de motocicleta, un plástico porta faro, un faro trasero de motocicleta 110, un plástico cubre piernas de motocicleta 110, elementos que serían de interés a la causa que se investiga.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.