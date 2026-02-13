La Policía demoró a un hombre que tenía 88 dosis de cocaína

El procedimiento lo concretaron cuando los
mencionados efectivos se encontraban de recorridas en la intersección de calles
Lavalle y Río Juramento de esta ciudad, lugar donde divisaron a dos sujetos que circulaban en una -motocicleta
marca Honda, modelo Bis-, quienes al notar la presencia policial, uno de los
ocupantes descendió del rodado y se dio a la fuga a pie, motivo por el cual minutos
más tarde, en inmediaciones de calles Matheu y Francia, de manera conjunta con
efectivos de la División Asuntos Juveniles procedieron a la demora de un hombre
con las similares características físicas, tratándose de un hombre de 39 años
de edad.
Cabe señalar que, antes de ser demorado, este
hombre arrojó en la vía pública una botella plástica pequeña, la cual, tras la
verificación, contenía en su interior 88 envoltorios de polietileno con una
sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de la dirección
General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizad, quienes, tras realizar el
correspondiente test, arrojo positivo para cocaína.
Al respecto, el hombre fue trasladado junto a
lo secuestrado a la citada Comisaria, donde se prosiguen las diligencias de
rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.