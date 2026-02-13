viernes, 13 de febrero de 2026

La Policía demoró a un hombre que tenía 88 dosis de cocaína

En la madrugada de hoy 13-02-26, alrededor de las 04:15 horas, personal policial de la Comisaria Quinta Urbana, en momentos que realizaban recorridas de prevención por el ámbito de su jurisdicción, demoro a un hombre y secuestro en poder del mismo 88 dosis de sustancia blanquecina.

El procedimiento lo concretaron cuando los mencionados efectivos se encontraban de recorridas en la intersección de calles Lavalle y Río Juramento de esta ciudad, lugar donde divisaron  a dos sujetos que circulaban en una -motocicleta marca Honda, modelo Bis-, quienes al notar la presencia policial, uno de los ocupantes descendió del rodado y se dio a la fuga a pie, motivo por el cual minutos más tarde, en inmediaciones de calles Matheu y Francia, de manera conjunta con efectivos de la División Asuntos Juveniles procedieron a la demora de un hombre con las similares características físicas, tratándose de un hombre de 39 años de edad.

Cabe señalar que, antes de ser demorado, este hombre arrojó en la vía pública una botella plástica pequeña, la cual, tras la verificación, contenía en su interior 88 envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de la dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizad, quienes, tras realizar el correspondiente test, arrojo positivo para cocaína.

Al respecto, el hombre fue trasladado junto a lo secuestrado a la citada Comisaria, donde se prosiguen las diligencias de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal en turno.